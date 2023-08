Taiwan: nuova incursione cinese con 10 aerei e 5 navi militari

Di tali velivoli, dieci sono entrati nell’Adiz o hanno attraversato la linea mediana, che in passato fungeva da confine convenzionale tra la Cina e Taiwan e che da circa un anno, dalla crisi seguita alla visita a Taipei dell’allora presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, viene frequentemente violata dai mezzi militari di Pechino. Taiwan, da parte sua, ha mobilitato come di consueto aerei e navi militari per monitorare i movimenti delle forze cinesi.