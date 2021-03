Straordinari eccedenti e compensi indennità stradale sulla busta paga di aprile

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale ha comunicato che, con il cedolino di Aprile 2021, saranno erogati al personale della Polizia di Stato, in aggiunta alle ordinarie indennità mensili, i seguenti compensi:



Compenso per lavoro straordinario eccedente periodo settembre-dicembre 2019.Conguagli compenso lavoro straordinario per promozioni anni 2017-2018.Compenso FESI 2019 per il personale in servizio non ancora liquidato e per il personale in quiescenza.Compenso per indennità autostradale per il periodo aprile-ottobre 2019.



E’ stato inoltre fatto presente che, con emissione speciale nel mese di marzo, sono stati corrisposti al personale dirigente della Polizia di Stato i conguagli per differenza di tariffa di lavoro straordinario relativi all’adeguamento delle misure orarie per l’anno 2020 modificate ai sensi del DPCM del 13 novembre 2020 (Adeguamento ISTAT).

Segreteria Nazionale Nuovo Sindacato di Polizia