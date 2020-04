Sottosegretario Tofalo, nessuna sperimentazione vaccino su personale Difesa - INFODIFESA

Non è ipotizzato alcuno studio di coorte sul personale militare in relazione alla sperimentazione in fieri del vaccino in argomento: lo ha detto sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo che oggi, alla Camera, in IV Commissione, ha risposto a un’interrogazione a risposta immediata dell’onorevole Salvatore Deidda su questioni riguardanti il Dicastero collegate all’emergenza Covid-19.

“Ogni eventuale coinvolgimento di personale militare, a qualsiasi stadio di eventuali prove sperimentali, dovrebbe prima essere concordato con il ministero della Salute, ai sensi del Decreto Interministeriale sulle ‘Misure di profilassi vaccinale del personale militare’ del 16 maggio 2018, poi vagliato dal Comitato Etico”, ha sottolineato Tofalo.

“Pertanto, un’eventuale ipotesi di studio di coorte sui militari, evidentemente non supportata da documentazioni scientifiche, non potrebbe comunque trovare alcuna autorizzazione di natura medico-legale”.