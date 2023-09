Sorprende alle spalle poliziotto per rubargli la pistola, arrestato tunisino

Una tranquilla serata di sabato si è trasformata in un’operazione di polizia a Novara, culminando con l’arresto di un cittadino tunisino di 33 anni, privo di regolare permesso di soggiorno in territorio nazionale. I motivi dell’arresto sono da attribuire a un tentato furto aggravato e alla resistenza opposta a un pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto durante un incontro ravvicinato con la Squadra Volante della Questura di Novara, mentre stavano svolgendo il loro servizio di controllo del territorio.

Mentre l’auto di pattuglia si trovava nei pressi di Via XX Settembre, gli agenti hanno udito un rumore metallico insolito proveniente dall’interno dell’abitacolo. Il capo pattuglia, una volta sceso dal mezzo per verificare la provenienza del rumore, è stato sorpreso alle spalle dal 33enne tunisino che, approfittando dell’ora buia, tentava di sottrarre l’arma di ordinanza del poliziotto. Tuttavia grazie al pronto intervento del collega, il tentativo di furto è stato sventato. Il cittadino tunisino è stato dichiarato in arresto e condotto successivamente in tribunale per l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

