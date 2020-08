Si fingono Carabinieri e rapinano B&B. È caccia ai banditi.

Armati, con passamontagna e casacche dei carabinieri, si sono presentati in cinque nel bad and breakfast “Valle Aurelia” a Pompei a bordo di una Punto blu con sopra un lampeggiante. Fingendo di essere alla ricerca di un latitante, hanno ammanettato il titolare e due familiari sequestrandoli nel seminterrato. E’ successo all’alba di oggi. Saluti al piano di sopra della struttura, dove alloggiano 9 clienti, sono stati costretti alla fuga proprio grazie al coraggio di uno di loro, una ragazza, riuscita a dare l’allarme al 112 dopo aver sentito delle urla provenire dal seminterrato, prima che i rapinatori la immobilizzassero. In 2 minuti sono arrivate 5 pattuglie dei carabinieri di Torre Annunziata e quando il palo della banda ha visto i veri carabinieri ha chiamato i complici. Due di loro sono stati arrestati. In questi momenti – su disposizione del Comando provinciale carabinieri di Napoli – è in corso un rastrellamento alla ricerca degli altri rapinatori con un massiccio numero di militari, un elicottero e le unità cinofile.

Related Posts I CARABINIERI AI SEGGI LASCIANO UN MESSAGGIO AI BIMBI: "VOGLIAMO RINGRAZIARVI" Dopo aver prestato servizio ai seggi in una scuola primaria di Luzzara, i militari si…

DEL SETTE: "I CARABINIERI NON SI FARANNO INTIMIDIRE" "I carabinieri non si lasceranno intimidire, anzi proseguiranno con rinnovato impegno la loro attività quotidiana…