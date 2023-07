Serve un’assunzione straordinaria di almeno 5000 nuovi poliziotti

“Esprimiamo il nostro plauso riguardo la centralità dell’Italia dimostrata ieri nella riunione di Roma – sottolinea Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia – alla presenza di numerosi Capi di Stato e di Governo e per l’accordo firmato con la Tunisia. Condividiamo il lavoro svolto dal Ministro dell’Interno Piantedosi, nonché l’ipotesi espressa dal Sottosegretario Molteni riguardo la necessità di un nuovo Decreto Immigrazione e Sicurezza, quello che però riteniamo come SIULP fondamentale, è che venga espressamente prevista l’assunzione straordinaria di almeno 5000 nuovi poliziotti destinati esclusivamente ad essere impiegate per le esigenze derivanti dall’attività di contrasto al flusso migratorio, al traffico di esseri umani nonché per le funzioni di Polizia di Frontiera, oneri questi, che ricadono in via esclusiva solo sulla Polizia di Stato e che sono fondamentali ed imprescindibili per la sicurezza e lo sviluppo del Paese”.

“Aldilà delle questioni che il governo riterrà opportuno inserire in questo nuovo decreto – spiega ancora Felice Romano – come SIULP riteniamo imprescindibile che o stesso preveda tali straordinarie assunzioni, in una situazione di grave carenza di personale, e con previsioni per il 2030 di nuovi 40000 pensionamenti che andranno ulteriormente ad aggravare tale crisi di organico. Diversamente, si corre il rischio di pronunciare tante giuste parole ma di vedere poi nel concreto pochi fatti”.

