Senato, Stefania Craxi presidente Commissione Difesa ed Esteri

Sono stati eletti i nuovi presidenti delle Commissioni al Senato. La senatrice di Fi, Stefania Craxi, è risultata eletta alla presidenza della Commissione Affari esteri e difesa, la terza di Palazzo Madama.

“Ѐ un grande onore essere stata eletta presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, un impegno per il quale ho dato fin dall’avvio della legislatura la mia piena disponibilità, per proseguire il lavoro cui ero stata chiamata in condizioni eccezionali nei mesi scorsi e avviare una Commissione oggi profondamente arricchita nella sua valenza grazie all’accorpamento con il comparto della Difesa”, ha affermato Stefania Craxi.

“Una scelta, quest’ultima, razionale e necessaria a garantire funzionalità ed efficacia operativa ai lavori parlamentari dopo la riduzione del numero dei componenti, che fa della Commissione Affari esteri e difesa del Senato un crocevia delle grandi scelte strategiche che il Paese sarà chiamato a compiere e confermare, con chiarezza e senza tentennamenti di sorta, sul piano internazionale nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni”, ricorda Craxi.