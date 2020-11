Scontro tra poliziotto e vigile del fuoco durante protesta (video)

Attimi di tensione e preoccupazione a Catanzaro, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre, oltre 200 persone hanno protestato davanti alla sede della Regione Calabria, in attesa della visita del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Tra i manifestanti anche un vigile del fuoco il quale ha avuto un acceso scontro verbale con un poliziotto, accusandolo di avere utilizzato il manganello. “Lei deve togliere le mani di dosso, sono un vigile del fuoco, sto solamente filmando il corteo. Ha usato il manganello.” Queste le parole dell’uomo durante l’infuocata discussione

Il video è diventato virale in poche ore. I manifestanti, inoltre, hanno bloccato la strada che conduce alla sede della Regione, richiedendo a gran voce interventi immediati per rimediare alla crisi provocata dal Coronavirus e dalle scelte non fatte.