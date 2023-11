Scontro in mare tra motovedette della GdF: feriti quattro militari

due motovedette della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia, mentre erano in fase di rientro, si sono scontrate al largo del porto di Manfredonia. Nell’impatto, quattro militari sono rimasti feriti: avrebbero riportato lievi traumi facciali e al torace.

Per ulteriori accertamenti due di loro sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, un altro al Policlinico Riuniti di Foggia.

Sono ancora da accertare le cause dell’urto tra i due natanti. Nella collisione, una delle due motovedette ha imbarcato acqua ma la situazione degli occupanti non è mai stata in pericolo, nonostante da alcune immagini l’imbarcazione sembra essersi inabissata. Recuperata da alcuni mezzi navali, in questo momento si trova nell’area portuale, in totale sicurezza.

Sul luogo dell’incidente in mare, sono arrivate le unità del 118 con il personale medico, che ha prestato le prime cure ai finanzieri coinvolti.

