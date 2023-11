Carabiniere ucciso, per la foto di Hjorth bendato chiesti 1 anno e due mesi

Una condanna ad 1 anno e due mesi di reclusione. E’ quanto sollecitato dalla Procura di Roma nei confronti del carabiniere Silvio Pellegrini accusato di abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio per avere fotografato Christian Gabriel Natale Hjorth mentre è bendato in una caserma dopo il suo fermo nella vicenda legata all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Quello scatto è poi finito in una chat.

L’imputato “ha fatto una cosa che non doveva – ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria -. Non c’è alcun dubbio sulla sua responsabilità e non c’è alcun motivo investigativo dietro la diffusione di quella foto”.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!