Scontro auto-furgone, muore sul colpo giovane allievo della Guardia di Finanza

Un allievo finanziere di 23 anni residente ad Alatri è deceduto questa mattina a seguito di un violento scontro tra la sua auto e un furgone. E’ accaduto lungo la provinciale Pietra Bianca in territorio di Ferentino in provincia di Frosinone.

Il giovane era appena tornato da Bari dove frequentava la scuola allievi. Inutile ogni soccorso da parte del personale Ares 118. Sul posto i carabinieri di Ferentino, i Vigili del Fuoco e il personale Ares 118.

I dettagli dell’incidente

Si chiamava Alessio dell’uomo ed era un allievo finanziere di 23 anni, l’uomo deceduto questa mattina lungo la provinciale Pietre Bianche a Ferentino. Il giovane a bordo della sua Lancia Y, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Anagni, si è scontrato frontalmente con un furgone. Un impatto violentissimo che ha provocato il decesso immediato del militare. Inutile ogni soccorso da parte del personale medico dell’Ares 118 arrivato sul posto unitamente ai Vigili del Fuoco ed ai carabinieri. Alessio Dell’uomo era tornato da qualche giorno da Bari dove stava frequentando la scuola per allievi finanzieri. La sua morte ha destato profondo dolore in tutta la comunità di Alatri dov’era conosciuto, amato e stimato.

