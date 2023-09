Scippatore pestato a Roma. Tolleranza zero dei carabinieri: sottosopra il rione dove lo scippatore indiano è stato massacrato di botte

Il Quarticciolo, un quartiere di Roma, è diventato il palcoscenico di una controversia ardente e pericolosa, in cui giustizia sommaria e vendetta si scontrano con la legge. In un rione dove la tensione è alle stelle e i residenti sono stufi della criminalità, una banda di “giustizieri fai-da-te” ha preso in mano la situazione, usando coltelli e taglierini per fare giustizia per conto proprio.

Mentre il governo concentra l’attenzione su Caivano e la relativa pubblicità, i carabinieri della Compagnia Casilina si stanno impegnando a fondo per ripristinare l’ordine e la sicurezza nelle strade del Quarticciolo.

Ma cosa ha scatenato questa ondata di violenza e giustizia autonoma? È tutto iniziato con lo scippo di un anziano, un atto che ha scosso la comunità e ha spinto alcuni a cercare vendetta. Nel cuore del Quarticciolo, tra le strade di via Manfredonia e via Ugento, uno scippatore ha aggredito Ginetta M., una donna di 90 anni, scatenando l’ira dei residenti.

La Scure della Legge

Tre individui sono stati denunciati per il possesso di armi od oggetti atti ad offendere, tra cui coltelli e taglierini. La lista degli accusati comprende un 34enne, un 36enne romano e un 40enne italiano. Inoltre, un 40enne romeno è stato denunciato per il furto di un portafoglio, munito di una placca distintiva delle forze dell’ordine. Un 18enne romano è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.

Ricettazione e Tentativi di Furto

La lotta contro il deperimento sociale non si limita alle armi e alle droghe. I Carabinieri hanno denunciato due giovani, di 19 e 20 anni, per ricettazione, dopo averli sorpresi in possesso di chiavi appartenenti a uno scooter rubato e una notevole somma di denaro sospettata di provenire da attività illecite. Un 40enne cileno è stato denunciato per aver tentato di ostacolare i militari nel recupero delle chiavi dello scooter.

Prodotti di Dubbia Provenienza

La questione della ricettazione coinvolge anche due cittadini romeni, di 21 e 22 anni, fermati a bordo di uno scooter risultato rubato, nel cui vano sottosella avevano nascosto numerosi prodotti di igiene e casalinghi dal valore complessivo di 2.500 euro, probabilmente di provenienza furtiva. Inoltre, un 17enne romano è stato sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter, risultando denunciato per il reato di tentato furto.

Sanzioni Amministrative

Un cittadino originario dell’Ecuador e titolare di un ristorante è stato sanzionato amministrativamente dai Carabinieri per una serie di violazioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, conservazione e tracciabilità degli alimenti, formazione dei dipendenti e igiene dei locali. La sanzione pecuniaria ammonta a circa 25.000 euro, e sono stati sequestrati 30 kg di alimenti.

Antidroga e Sicurezza Stradale

I Carabinieri hanno anche effettuato controlli antidroga, sorprendendo sette persone in possesso di sostanze stupefacenti. Questi individui, con età compresa tra i 19 e i 58 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Roma come assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, 25 persone sono state sanzionate ai sensi del codice della strada per varie violazioni, tra cui la mancanza di copertura assicurativa e la revisione periodica scaduta.

Il Quarticciolo rimane un campo di battaglia tra il deperimento sociale e l’applicazione della legge, ma i Carabinieri continuano a combattere con determinazione per ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel quartiere.

