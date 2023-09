G20: Meloni Annuncia l’Addio alla Via della Seta in un Incontro con il Premier Cinese. Virata verso l’India in un progetto USA

Nel contesto del G20 in India, il presidente Giorgia Meloni, ha tenuto un incontro di alto livello con il capo del governo cinese, Li Qiang. L’incontro, che è durato tre volte più del previsto, ha portato a una decisione che rischia di scuotere il mondo delle relazioni internazionali: l’addio dell’Italia alla Via della Seta, un progetto strategico per la Cina.

La Decisione di Meloni

In una conversazione riservata, Giorgia Meloni ha comunicato al premier cinese l’intenzione dell’Italia di ritirarsi dal progetto strategico della Via della Seta, anche se Li Qiang ha tentato un ultimo appello per convincere l’Italia a cambiare idea. Questa decisione è stata accolta con un misto di sorpresa e interesse da parte delle autorità italiane e cinesi.

Le Implicazioni di una Scelta Strategica

La Via della Seta, lanciata da Berlusconi 19 anni fa, è stata a lungo considerata un simbolo del potere geopolitico cinese nel mondo. L’annuncio dell’uscita dell’Italia dal progetto solleva domande sul futuro delle relazioni bilaterali tra Pechino e Roma e sulle implicazioni per il commercio e la politica internazionale.

La Risposta Diplomatica

Nonostante l’annuncio, Palazzo Chigi ha emesso una dichiarazione per sottolineare la “comune intenzione di consolidare e approfondire il dialogo tra Roma e Pechino sulle principali questioni bilaterali e internazionali”. Senza la Via della Seta, il partenariato strategico globale attivo da quasi due decenni “costituirà il faro per l’avanzamento dell’amicizia e della collaborazione tra le due nazioni in ogni settore di comune interesse.”

Un Progetto Alternativo

Tuttavia, mentre l’Italia abbandona la Via della Seta, si prepara a un nuovo progetto sponsorizzato dagli Stati Uniti. Questa iniziativa, nota come Pgii (Partnership for global infrastructure and investment and India-Middle East-Europe economic corridor), mira a creare una grande infrastruttura strategica, marittima e ferroviaria, che collegherà l’India al Medio Oriente e, in seguito, all’Europa.

Il Futuro dell’Italia nel Progetto Alternativo

L’Italia, insieme ad altri Paesi, aderisce a questa iniziativa, che rappresenta anche un’alternativa alla Via della Seta, favorendo gli interessi indiani a discapito di quelli cinesi. Meloni ha evidenziato l’importanza del ruolo che l’Italia potrebbe svolgere in questo progetto, grazie alla forza delle sue aziende nei settori marittimo e ferroviario.

Un Dialogo Intenso con l’India

L’Italia ha anche stretti accordi strategici con l’India, come evidenziato dalla cooperazione tra Tim Sparkle e Google nel progetto Blue-Raman, che migliorerà la connessione tra l’Unione europea e l’India. Alla fine della giornata, Giorgia Meloni ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi, discutendo di commercio, difesa, tecnologie emergenti e altro ancora.

Cambio di rotta nel panorama geopolitico

In una mossa che ha scosso il panorama geopolitico, l’Italia ha quindi abbandonato la Cina e ha rivolto la sua attenzione all’India in un progetto sponsorizzato dagli Stati Uniti. L’annuncio dell’uscita dall’ambiziosa Via della Seta ha gettato un’ombra sui rapporti italo-cinesi, mentre l’Italia abbraccia un’alternativa “made in USA” che favorirà l’India a scapito della Cina. La decisione di Giorgia Meloni di comunicare al premier cinese l’intenzione italiana di ritirarsi dal progetto strategico rappresenta un segnale inequivocabile di un cambiamento di rotta geopolitica, che potrebbe avere profonde conseguenze sul futuro delle relazioni internazionali e sulle dinamiche economiche globali.

