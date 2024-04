Schieramento di un Posto Comando Tattico in ambiente ostile per l’Unità della Brigata “Pozzuolo del Friuli”

Il Reparto Comando e Supporti Tattici “Cavalleggeri di Treviso” (28°) ha condotto, presso l’area addestrativa di Picchi di Pertegada (Udine), un’attività esercitativa notturna in ambiente anfibio, finalizzata allo schieramento di un Posto Comando Tattico in ambiente ostile, garantendone la funzionalità, la sicurezza e i collegamenti con la sede.

Dopo le fasi di pianificazione, emanazione degli ordini, studio della missione e reharsal su sand table, le squadre, completamente equipaggiate, hanno raggiunto l’obiettivo con un movimento notturno, per poi allestire un Posto Comando Tattico. Successivamente è stato realizzato e testato il collegamento con la sala radio in sede ed organizzato il servizio di sicurezza.

L’attività è stata completata da una serie di “attivazioni” finalizzate a testare le procedure di reazione automatica, di difesa ed evacuazione sanitaria.

Questa attività, parte integrante dell’addestramento continuo e progressivo del Reparto Comando, ha consentito ai junior leaders di confrontarsi con i principi del mission command, mettendo in pratica le conoscenze acquisite nell’applicazione del processo di pianificazione per le minori unità e, ai Cavalleggeri, di addestrarsi all’assolvimento dei compiti assegnati in un contesto realistico e impegnativo.

