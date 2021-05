Scarabeo di Arquus, un veicolo blindato leggero ibrido. Sorprende il nemico in silenzio

Scarabee PATSAS (Patrol SAS) è un nuovo veicolo blindato leggero 4 × 4 sviluppato da Arquus, un produttore francese di sistemi di difesa terrestre. Verrà utilizzato per le esigenze delle unità delle forze speciali, ed equipaggiato con un Hornet RCWS dotato di una mitragliatrice da 12,7 mm. Lo SCARABEE è un sistema d’arma altamente mobile, in grado di raggiungere i 130 km / ho di avanzare a fianco della fanteria in silenzio grazie alla sua modalità 100% elettrica. Il suo scafo in alluminio offre leggerezza e un’elevata protezione contro le minacce balistiche e mine.

Queste capacità di potenza di fuoco consentono allo Scarabee PATSAS di essere utilizzato in incursioni contro veicoli corazzati medi, fanteria meccanizzata e persino per distruggere MBT.

Lo Scarabee, grazie alle sue dimensioni e al suo peso può essere sollevato da un elicottero, schierato da C130 o semplicemente nascosto in un camion o in un container. La convinzione di Arquus è che le forze speciali trarranno vantaggio dalla combinazione di potenza di fuoco, velocità, furtività e compattezza.

In fase di combattimento, l’accelerazione dello Scarabee (50HP / T) accorcia i balzi in avanti da una posizione di tiro all’altra, il suo design compatto consente di utilizzare le più piccole posizioni coperte. L’alta qualità dei suoi sensori ottici e il sistema di gestione della battaglia ARQUUS BattlenetTM fornisce una consapevolezza della situazione estremamente accurata. Lo Scarabee può essere equipaggiato con l’ARQUUS HORNET RCWS che include una mitragliatrice da 12,7 mm, un lanciagranate rotativo indipendente e possibilmente un ATMG.

Il principale vantaggio dello Scarabee è che è un veicolo ibrido nativo. La macchina elettrica può potenziare il motore diesel, ma può funzionare anche in modalità 100% elettrica. Grazie alle batterie da 12KW / h, lo Scarabee è in grado di effettuare un avvicinamento fuoristrada di 10km in perfetto silenzio. Può anche accompagnare l’avanzata della fanteria a bassissima velocità senza avviare il motore. Tornato alla base, lo Scarabee sarà in grado di alimentare il campo base con la sua capacità di potenza di 70 kW o mantenere un drone di sorveglianza cablato per tutta la notte inattivo per migliorare la sorveglianza e la sicurezza delle installazioni.

Lo Scarabee beneficia del sistema di gestione della battaglia di ARQUUS: BattlenetTM. BATTLENETTM fornisce all’unità una completa consapevolezza della situazione collaborativa: stato del veicolo, stato dell’arma, mappa tattica, tracciamento della forza blu, protezione collaborativa e telecamere di prossimità a 360 ° con un’interfaccia intuitiva per limitare il carico di lavoro del team e migliorare il processo decisionale. Consente la condivisione di comunicazioni, dati e video all’interno del veicolo, ma anche con altri veicoli. Combinato con l’agilità e la potenza di fuoco, BattlenetTM trasforma lo Scarabee nel sistema di combattimento completo del futuro.