Roma, Finanziere trovato morto nel Comando Generale

Un finanziere di 26 anni è stato trovato senza vita nel Comando quartier generale di Roma. La tragica scoperta è avvenuta martedì 1 aprile.

Sul posto – intorno alle 13,30 – è intervenuta la polizia e il personale della scientifica. Secondo quanto appreso, il giovane si sarebbe sparato mentre si trovava negli alloggi. L’ipotesi seguita al momento, quindi, è che si sia trattato di un gesto volontario. Non sono stati rinvenuti biglietti sul posto.

Il giovane ha compiuto il gesto estremo utilizzando la sua arma di ordinanza. Le cause del suicidio sono ancora sconosciute. Il tragico evento porta a nove il numero di suicidi in uniforme su base nazionale dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire sul proprio sito, il giovane si era arruolato lo scorso anno. In alcune chat interne si parla di “turni massacranti” e “prese in giro per la sua bontà”.

Sulla vicenda indaga il commissariato Porta Pia.

