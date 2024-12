Rinnovo contratto polizia: terminate le trattative. Nei prossimi giorni la convocazione per la firma

La Federazione MOSAP-COISP riporta in una nota l’imminente conclusione delle trattative per il rinnovo contrattuale delle Forze di Polizia e Armate, con la convocazione per la firma dell’accordo attesa nei prossimi giorni.

INNOVAZIONI NELLA TUTELA DEL PERSONALE

Tra le novità più rilevanti segnalate dalla Federazione, spicca l’ampliamento del “Congedo e riposo solidale”. L’istituto, finora limitato all’assistenza dei figli, viene esteso anche al coniuge convivente e al convivente di fatto, in conformità con la legge 76/2016 sulle unioni civili. Importante anche l’evoluzione della tutela genitoriale, con l’esonero dal turno notturno per i genitori single fino ai 14 anni del figlio convivente.

ORGANISMO DI GARANZIA

La Federazione evidenzia l’introduzione del Comitato Paritetico Unico di Garanzia, organo che si occuperà di parità di genere, lotta alle discriminazioni e tutele legali-assicurative per il personale.

QUADRO ECONOMICO

Il pacchetto economico, come riportato da MOSAP-COISP, prevede:

Incremento parametrale di 173,61 euro lordi mensili

Aumento netto di 100 euro mensili dalla qualifica di Agente

Arretrati garantiti per il 2024 fino all’emanazione del DPR (previsto maggio 2025)

Stanziamento aggiuntivo di 16 milioni per il FESI

RINNOVO CONTRATTUALE FORZE DI POLIZIA E ARMATE: TABELLA RIEPILOGATIVA AUMENTI LORDI

Riportiamo una tabella riassuntiva indicativa a cura della Redazione.

Qualifica Parametri Incremento Mensile Lordo Commissario Capo 150,50 173,27 € Commissario 148,00 170,39 € Vice Commissario 136,75 157,44 € Sost. Comm. Coordinatore 148,00 170,39 € Sostituto Commissario 143,50 165,20 € Isp. Sup. (8 anni) 140,00 161,17 € Ispettore Superiore 137,50 158,30 € Ispettore Capo 133,50 153,70 € Ispettore 131,00 150,82 € Vice Ispettore 124,75 143,62 € Sovr. Capo Coordinatore 131,00 150,82 € Sovr. Capo (4 anni) 125,75 144,78 € Sovrintendente Capo 124,25 143,04 € Sovrintendente 121,50 139,88 € Vice Sovrintendente 116,75 134,41 € Ass. Capo Coordinatore 121,50 139,88 € Ass. Capo (5 anni) 117,00 134,71 € Assistente Capo 116,50 134,12 € Assistente 112,00 128,95 € Agente Scelto 108,50 124,92 € Agente 105,25 121,17 €

INDENNITÀ SETTORIALI

Confermate le nuove indennità mensili:

UOPI, Cinofili, Negoziatori: 50 euro

Dirigenti di Commissariato: 100 euro

Settore cyber: 6,50 euro giornalieri

NUOVI IMPORTI STRAORDINARI DAL 1° GENNAIO 2024

Le nuove misure orarie del lavoro straordinario):

Qualifica Parametri Feriale Notturno/Festivo Notturno Festivo Commissario capo 150,50 17,21 19,47 22,46 Commissario 148,00 16,91 19,13 22,07 Vice Commissario 136,75 15,63 17,68 20,40 Sost. comm. coordinatore 148,00 16,91 19,13 22,07 Sostituto commissario 143,50 16,41 18,56 21,41 Isp. sup. (8 anni qual.) 140,00 16,00 18,10 20,88 Ispettore superiore 137,50 15,72 17,78 20,51 Ispettore capo 133,50 15,26 17,26 19,91 Ispettore 131,00 14,97 16,93 19,53 Vice Ispettore 124,75 14,26 16,12 18,60 Sovr. capo coordinatore 131,00 14,97 16,93 19,53 Sovr. capo (4 anni qual.) 125,75 14,38 16,27 18,77 Sovrintendente capo 124,25 14,21 16,07 18,54 Sovrintendente 121,50 13,89 15,71 18,12 Vice sovrintendente 116,75 13,35 15,10 17,42 Ass. capo coordinatore 121,50 13,89 15,71 18,12 Ass. capo (5 anni qual.) 117,00 13,38 15,14 17,46 Assistente capo 116,50 13,32 15,07 17,39 Assistente 112,00 12,80 14,49 16,71 Agente scelto 108,50 12,41 14,04 16,20 Agente 105,25 12,03 13,62 15,71

La Federazione MOSAP-COISP sottolinea come questo accordo rappresenti un significativo passo avanti per il personale, combinando miglioramenti economici con importanti tutele normative. L’attesa è ora per la firma definitiva che darà il via all’applicazione delle nuove disposizioni.

IL COMMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale Domenico Pianese, pur esprimendo apprezzamento per le nuove indennità concordate e la loro rideterminazione, ha manifestato il proprio rammarico per due aspetti critici: la mancata rivalutazione delle indennità operative e il mancato accoglimento di ulteriori indennità proposte. Quest’ultima circostanza, come evidenziato da Pianese, è stata determinata dall’opposizione di altre componenti del Comparto.

SEPARAZIONE COMPARTI

Alla luce di queste criticità, il Segretario ha ribadito con forza la necessità non più rinviabile di separare il Comparto Sicurezza da quello Difesa. Tale separazione permetterebbe a ciascuna forza di introdurre indennità più specificamente calibrate sulla propria missione istituzionale, garantendo così una maggiore aderenza tra compensi e reali esigenze operative di ciascun corpo.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI