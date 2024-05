Rinnovo contratti militari e polizia, lo sfogo di Pianese: «Separare subito comparti sicurezza e difesa, impossibile andare avanti insieme»

Si è aperto con non poche polemiche il tavolo per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto sicurezza e difesa, che riguarda il personale della Polizia di Stato. A far esplodere le tensioni, l’intervento del segretario generale del COISP Domenico Pianese, che ha puntato il dito contro i tentativi di “bloccare la contrattazione” da parte degli altri comparti.

“Oggi abbiamo aperto questa riunione con l’illustrazione di chi presiede il tavolo in un modo che non ci piace – ha tuonato Pianese – Ci aspettavamo di tutto tranne il tentativo di bloccare la contrattazione. Quello che ci è stato detto è il chiaro tentativo da parte degli attori degli altri due tavoli di mettere pregiudiziali che solo in parte possono essere accettate”.

SEPARARE URGENTEMENTE I COMPARTI SICUREZZA E DIFESA

“Ormai è chiaro che il percorso comune tra i due comparti è finito – ha proseguito il segretario del COISP – Le posizioni che ci dividono sono più di quelle che ci uniscono. Ribadiamo con forza la necessità di separare urgentemente il comparto sicurezza da quello della difesa”.

Il nodo cruciale è quello delle risorse economiche stanziate dal Governo per i rinnovi contrattuali: “Chiediamo che si proceda prima di tutto alla ripartizione del miliardo e mezzo previsto in finanziaria, interamente in deficit, tra gli aumenti in busta paga”.

“NON FAREMO IL GIOCO A CHI CHIEDE DI PIÙ”

“Se dobbiamo fare il gioco a chi chiede di più, chiedo subito di trovare 500 milioni in più da mettere sul tavolo del contratto – ha attaccato Pianese – Perché a chiedere risorse siamo bravi tutti. Ma il nostro obiettivo è tramutare gli stanziamenti previsti dal Governo in aumenti concreti per le donne e gli uomini della Polizia”.

Per il segretario del COISP è “inimmaginabile” non considerare l’impatto dell’inflazione: “Tutte le risorse, tranne quelle con vincoli specifici, devono andare sugli stipendi. Siamo più bravi degli altri a fare giochi di potere, ma il nostro obiettivo è restituire parte del potere d’acquisto perso”.

La richiesta al tavolo è quindi chiara: “Chiediamo con forza di proseguire subito la contrattazione dal punto di vista economico, prima ancora che normativo. I poliziotti devono vedere tradotti in aumenti tangibili gli stanziamenti previsti tra mille difficoltà dal Governo”.

“ABBIAMO RAPPRESENTATIVITÀ E NUMERI DALLA NOSTRA PARTE”

“Dobbiamo ripetere quello che abbiamo già detto: non stiamo al gioco delle parti. Portiamo al tavolo 42 anni di storia sindacale e la rappresentanza di 90.000 donne e uomini della Polizia di Stato. I numeri e la forza della rappresentatività hanno un peso e devono avere un peso”, ha ribadito Pianese.

SINDACATI POLIZIA VS FORZE ARMATE, È SCONTRO AL TAVOLO

Insomma, la partita contrattuale per il rinnovo del comparto sicurezza e difesa si preannuncia complessa. Da una parte le richieste dei sindacati di Polizia ad ordinamento civile, dall’altra, la resistenza degli altri attori al tavolo, in particolare i nascenti sindacati militari delle Forze Armate, presenti per la prima volta in un confronto nazionale.

Pianese non le ha mandate a dire, puntando il dito proprio contro i tentativi di “bloccare la contrattazione” operati da questi nuovi attori. La sensazione è che la strada per un’intesa sia tutta in salita. I poliziotti riusciranno ad avere la meglio? O prevarranno le esigenze degli altri comparti? Il braccio di ferro è appena cominciato.

E ancora: “Possiamo parlare di istituti normativi per fare il gioco delle parti, ma questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è rimettere in tasca, anche se parzialmente, il potere d’acquisto degli stipendi di donne e uomini della Polizia”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI