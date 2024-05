Militari e Forze di Polizia Rinnovo Contrattuale 2022/24: Il Governo Convoca un Nuovo Round di Incontri

Il governo italiano ha convocato un nuovo round di incontri per discutere del rinnovo contrattuale 2022/24 per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Questi incontri, programmati per mercoledì 22 maggio e giovedì 23 maggio 2024, sono stati organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e rappresentano un passo significativo verso la risoluzione delle trattative in corso.

Forze Armate al Tavolo delle Trattative

Mercoledì 22 maggio, alle 10.30, i rappresentanti delle Forze Armate, comprendenti l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, si riuniranno con i funzionari governativi per discutere delle loro richieste contrattuali.

Polizia ad Ordinamento Militare

Nella stessa giornata, alle 16.00, sarà la volta delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, rappresentate dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Polizia ad Ordinamento Civile

Domani giovedì 23 maggio alle 10.00, le Forze di Polizia ad ordinamento Civile, ovvero la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, avranno la loro opportunità di partecipare alle trattative.

Distacchi e Permessi

Da pochi giorni, è stato pubblicato un decreto che ripartisce distacchi e permessi per ogni sigla sindacale, segnalando l’importanza di coinvolgere tutte le parti interessate in questo processo – clicca su questo link per sapere la ripartizione

