Rimini, si dava malato ma giocava a tennis e suonava nei bar: poliziotto condannato

Simulava di essere affetto da lombosciatalgia sinistra e di affaticarsi per il dolore per sforzi minimi. Peccato però che, malgrado i permessi ottenuti esibendo referti su referti controfirmati dal medico curante, lui, Antonino Mariella, assistente del capo della Polizia di frontiera aerea di Rimini, non facesse altro che giocare a tennis in Riviera, spesso in occasione di tornei e varie competizioni. In alternativa lo si poteva incrociare sui palchetti di bar e pub mentre suonava il basso con svariate band locali della costa e dell’entroterra. Per il 48enne originario di Pesaro ma residente nel Riminese è arrivata la condanna in primo grado del Tribunale di Rimini pronunciata dal giudice Raffaele Deflorio a nove mesi di reclusione pena sospesa, dopo le indagini condotte dal pm Davide Ercolani: a incastrarlo sono stati i suoi stessi colleghi in polizia, che avevano saputo da terzi che l’assistente capo giocava di frequente a tennis. Per smascherarlo sono state necessarie numerose intercettazioni telefoniche oltre alle immagini delle telecamere piazzate ad hoc per coglierlo racchetta alla mano, utili a certificare che l’assistente capo non soffriva in realtà di alcuna patologia che giustificasse l’assenza dal lavoro. In sintesi l’ex assistente capo – già sospeso da ogni incarico dopo il rinvio a giudizio «per aver disonorato la divisa» – aveva indotto gli organi amministrativi a liquidargli emolumenti per una cifra complessiva di 39.000 euro lordi malgrado l’assenza di prestazione lavorativa. Per la cronaca, Mariella era stato rinviato a giudizio il 13 novembre del 2019.

Tribunale: non c’è truffa

Assolto dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, condannato a nove mesi (pena sospesa) per aver indotto in errore due medici nella stesura di altrettanti certificati in cui confermavano la sua malattia. Certificati redatti dalla commissione del dipartimento di Medicina legale tipo di Padova competente per la determinazione dello stato di salute dei poliziotti, che gli hanno permesso prolungare il periodo di aspettativa. Bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza da parte del giudice Raffaele Deflorio per dare la corretta interpretazione della sua decisione contro cui il difensore di fiducia dell’imputato, l’avvocato Massimiliano Orrù, ha già annunciato di voler proporre appello. La Procura della Repubblica, invece, attenderà di leggere il dispositivo della sentenza per decidere se ricorrere a sua volta in appello. Da sottolineare la difficoltà reale nell’arrivare ad una condanna in questi casi molto particolari. L’esempio più lampante quello del vigile urbano di Savona che timbrava in mutande e tornava a casa. Anche lui è stato assolto.