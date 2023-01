Rende: carabiniere investito davanti la caserma

Un carabiniere è stato investito davanti la caserma della Compagnia di Rende. Secondo quanto si è appreso, il militare stava attraversando la strada quando è stato investito da una Ford Ka. La caserma si trova in via Vittorio Alfieri, un tratto di strada scarsamente illuminato. Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Il carabiniere è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

