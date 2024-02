Prima donna ufficiale palombaro, l’orgoglio di non aver avuto sconti

La fortezza della Varignano sta per accogliere sette nuovi palombari al termine di un duro addestramento di dieci mesi. Tra loro c’è una donna, Maria Vittoria Agostini, che entra così nella storia diventando la prima ufficiale della specialità dei palombari della Marina Militare.

“E’ stato duro – racconta Maria Vittoria – così come lo è stato per gli altri miei compagni di corso”. Nessuno sconto, nemmeno in considerazione del suo essere donna. I “fra”, come vengono chiamati i compagni di addestramento, sono stati fondamentali per affrontare le sempre più impegnative sfide proposte dagli istruttori.

“Ogni giorno l’asticella si alzava e la sfida era superare i propri limiti” spiega la giovane sottotenente di vascello. Tenacia e costanza sono state le doti più importanti messe in campo lungo i 10 mesi. Un percorso formativo duro ma ricco di soddisfazioni, che l’ha portata a legare molto con i commilitoni.

Con Maria Vittoria saranno brevettati altri due ufficiali, due graduati e due militari di truppa. Tra loro anche Chiara Giamundo, prima donna palombaro nel 2020. Per la 26enne marchigiana è un orgoglio essere diventata la prima donna ufficiale in un reparto dove l’unica cosa che conta è il merito.