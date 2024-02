Corteo pacifista a Milano “volevano lavare col fuoco gli sbirri del manganello”

Ieri a Milano si è svolta una grande manifestazione pro Palestina per denunciare la situazione nella striscia di Gaza. Alla manifestazione, che ha radunato oltre 15mila persone secondo le stime della questura, hanno preso parte cittadini di varie estrazioni desiderosi di esprimere solidarietà nei confronti del popolo palestinese.

Come spesso accade in occasione di manifestazioni di ampia portata, non sono mancati momenti di tensione dovuti all’azione di facinorosi. Secondo quanto riferito dal coordinatore nazionale Reparti Mobili Fsp Polizia di Stato Pasquale Alessandro Griesi, alcuni manifestanti hanno danneggiato delle vetrine e imbrattato muri. Inoltre, durante gli interventi delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine pubblico, sono state rinvenute due bottiglie contenenti alcool, potenzialmente utilizzabili per azioni incendiarie.

1) Ieri a #Milano manifestazione pro #Palestina per #gaza non sono mancati i professionisti del disordine, hanno distrutto vetrine, vandalizzato muri e con la bomba di alcool in foto evidentemente volevano lavare con il fuoco gli #sbirri del #manganello. pic.twitter.com/3eqVAxxgXn — Pasquale Alessandro Griesi (@PasqualeGriesi) February 25, 2024

Fortunatamente gli agenti sono riusciti a intercettare i potenziali ordigni prima del loro utilizzo, scongiurando possibili pericoli. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha dunque permesso di gestire con prontezza eventuali azioni criminose di pochi, salvaguardando il diritto di manifestare pacificamente della maggioranza dei partecipanti.

Resta l’amaro in bocca per il clima di delegittimazione nei confronti delle forze dell’ordine paventato da alcuni, che rischia di alimentare tensioni inutili. Come ricordato dal sindacalista Griesi, la politica dovrebbe evitare di aizzare le piazze e la stampa di diffondere notizie non verificate. L’introduzione di regole chiare per lo svolgimento pacifico delle manifestazioni, nel rispetto delle norme, potrebbe contribuire a diradare i malintesi.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI