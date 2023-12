Prima della Scala, La Russa al Poliziotto: ‘Ti Devi Levare, Ci Penso Io!’

Nell’analizzare l’incidente che ha visto coinvolto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un evento alla Scala, emerge un’importante questione di rispetto istituzionale. Ciò che colpisce non è solo l’azione in sé, ma il contesto più ampio in cui si inserisce.

L’agente, di certo presente non per godersi lo spettacolo ma per garantire la sicurezza di La Russa, rappresenta il servizio e l’impegno delle forze dell’ordine. La loro presenza in eventi come la prima della Scala non è solo un dovere, ma una testimonianza del loro ruolo fondamentale nella società. In questo contesto, qualsiasi mancanza di rispetto nei loro confronti non solo sminuisce il loro lavoro, ma riflette anche una mancanza di comprensione del loro ruolo essenziale.

Commento di Augias sulla Brutalità di La Russa

Il rinomato giornalista e scrittore Corrado Augias ha definito l’azione di La Russa come “vergognosa”, trasmettendo non solo disapprovazione, ma anche profonda delusione. Con il suo giudizio, Augias non solo condanna l’incidente, ma invita a una riflessione più ampia sull’etica e sulle responsabilità che accompagnano ruoli di tale rilievo, evidenziando l’urgenza di mantenere e promuovere standard di condotta elevati e rispettosi nelle sfere pubbliche.

La Responsabilità di un Leader

Il comportamento di La Russa, non solo parrebbe aggressivo e brutale (come sottolineato da Augias) ma solleva interrogativi su un ruolo così importante come quello di supplente del Presidente della Repubblica. In base all’articolo 86 della Costituzione italiana, infatti, questa posizione richiede un comportamento che sia all’altezza delle responsabilità associate, specialmente considerando il ruolo del Presidente come capo delle Forze Armate.

Il Silenzio dei Media e dei Sindacati

La delusione e lo sconforto che emergono da questo episodio sono palpabili. Il silenzio di molti, in particolare dei media e dei sindacati, aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione. Si tratta di un momento che richiede una riflessione profonda sul modo in cui trattiamo e rispettiamo coloro che servono le istituzioni, nonché sul ruolo dei media e delle organizzazioni nel garantire che questi standard vengano mantenuti e rispettati. Il silenzio o la copertura limitata di un evento così significativo non solo impedisce un dibattito pubblico necessario, ma anche suggerisce una certa riluttanza a confrontarsi con questioni di responsabilità e rispetto istituzionale.

Invocare le dimissioni

Le dimissioni sono spesso invocate in risposta a comportamenti inadeguati da parte di figure politiche, ma in questo caso, la struttura politica italiana rende tecnicamente impossibile revocare l’incarico del Presidente del Senato. Una situazione mette che in luce un’asimmetria nel modo in cui le responsabilità politiche vengono gestite, lasciando le minoranze con poche opzioni, come una reprimenda formale in Aula e null’altro.

L’Importanza del Rispetto e dell’Esempio

In conclusione, l’incidente che ha coinvolto il Presidente del Senato Ignazio La Russa e un agente di polizia durante un evento alla Scala ci impone di riflettere sul significato del rispetto e dell’esempio in una società civile. La seconda carica dello Stato, una figura che dovrebbe incarnare i valori di responsabilità e di dignità, si trova al centro di un episodio che solleva interrogativi sul suo comportamento verso le forze di polizia. Queste ultime, dedicate alla sicurezza e all’ordine pubblico, meritano rispetto e considerazione, non solo come professionisti, ma anche come rappresentanti delle istituzioni. Il loro trattamento da parte di figure di alto livello politico non è solo una questione personale, ma riflette l’immagine e l’etica dell’intero sistema politico e istituzionale. È fondamentale, quindi, che leader e rappresentanti pubblici siano consapevoli del loro ruolo esemplare, specialmente in un contesto di crescente polarizzazione e sfiducia nelle istituzioni. Questo episodio dovrebbe servire come un richiamo all’importanza del rispetto reciproco, della dignità e dell’esemplarità nel servizio pubblico e magari a delle Scuse Pubbliche da parte di Larussa.





