Precipita per 700 metri, morto un ispettore di Polizia

Tragedia in montagna, ieri mattina (12 ottobre 2023), sul versante svizzero del Cervino. Poco prima delle 10.30, nella zona del passaggio della Cheminée, a 3.800 metri di quota, lungo la via italiana, un alpinista è precipitato per 700 metri mentre era impegnato nella discesa. L’uomo, Marco Ugo De Rosa. un ispettore di polizia di 57 anni, nato a Milano ma in servizio a Torino, è morto sul colpo.

A dare l’allarme sono stati i due compagni di cordata. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che, sul versante svizzero del massiccio, ha avvistato una corda e uno zaino. Le ricerche sono proseguite per alcune ore, finché, diverse centinaia di metri più sotto rispetto al punto in cui era caduto, non è stato localizzato il corpo dell’alpinista. Per recuperarlo, è stato chiesto il supporto del soccorso svizzero di Air Zermatt. I due alpinisti che erano con lui, illesi, sono stati riportati a valle, a Cervinia, dai soccorritori.

