Poliziotto di 26 anni tenta il suicidio: si spara in auto vicino alla Questura. Salvato dai colleghi che passavano con la volante

Ha tentato di togliersi la vita con la pistola d’ordinanza. Immediatamente soccorso, il poliziotto ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

E’ successo intorno alla mezzanotte di lunedì 4 aprile 2022, in via XX Settembre, in centro storico a Padova. L’uomo, che ha 26 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni sono gravi.

Tentato suicidio: cosa è successo

I motivi del gesto del 26enne non sono ancora chiari. Il poliziotto, in servizio alla squadra mobile, ha esploso il colpo mentre era nella sua vettura, parcheggiata vicino alla Questura, tant’è che a soccorrerlo immediatamente è stata una volante che passava in zona. Il giovane, ancora cosciente, è stato subito ricoverato con urgenza in ospedale e operato, la prognosi è riservata.