Paracadutista dell’Esercito trovato folgorato in provincia di Potenza

Serviranno di sicuro ulteriori indagini per chiarire cosa sia accaduto a Riccardo D’Angeli, paracadutista dell’esercito e arrampicatore di origini romane, ma residente a Brunico, trovato morto folgorato accanto alla base di una pala eolica a Campomaggiore, in provincia di Potenza.

D’Angeli non era più reperibile da ieri sera, quando non aveva fatto ritorno al suo camper con il quale era arrivato da qualche giorno in Basilicata per dedicarsi all’arrampicata sulle vie locali.

Nel pomeriggio di oggi 30 dicembre il ritrovamento del corpo dopo che una squadra di vigili del fuoco era giunta nei pressi di una pala eolica che segnalava un malfunzionamento elettrico.

Proprio alla base dell’infrastruttura giaceva il corpo senza vita di D’Angeli, morto – da una prima ispezione del cadavere – per folgorazione.

Ai carabinieri di Campomaggiore il compito di approfondire con ulteriori indagini cosa abbia portato D’Angeli accanto alla pala eolica e se si sia trattato di un incidente legato alla passione per la quale in rete lo ricordano già conoscenti e amici: l’arrampicata sportiva.

