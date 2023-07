Padova: stalker investe un carabiniere, il collega gli spara e lo uccide

Momenti di paura a Padova dove un uomo di 55 anni, Collaku Haxhi, ha investito un carabiniere e poi è stato ferito a colpi di arma da fuoco da un altro militare. La sparatoria è avvenuta in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia. E’ lì che vive l’ex moglie dell’uomo di origini albanesi a cui lui non poteva avvicinarsi dopo una denuncia per stalking.

Sfidando il divieto l’uomo si è presentato sotto casa della donna che per paura ha chiamato i 112. I carabinieri sono corsi sotto l’appartamento e hanno invitato l’uomo ad andar via immediatamente.

A quel punto lui è risalito sul suo furgone, ha fatto finta di allontanarsi in retromarcia ma all’improvviso ha puntato dritto contro i militari colpendo uno dei due mentre era chino sul cofano a compilare il verbale.

Poi l’aggressore sarebbe sceso di nuovo dal veicolo con un coltello in mano per accanirsi contro il carabiniere, ma il collega di pattuglia ha estratto la pistola e sparato quattro colpi di arma da fuoco, ferendolo in modo gravissimo. L’uomo è morto poco dopo il ricovero. Il carabiniere travolto dal mezzo pesante ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l’auto di servizio. È in ospedale, ma non è in pericolo di vita.