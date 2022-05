Nudo entra in un bar e prende a calci un’auto dei carabinieri

Tutto nudo, si è messo a passeggiare per Porto Santo Stefano, è entrato in un bar all’ingresso del paese e poi – sempre senza nulla addosso – si è incamminato sulla strada provinciale, direzione Pozzarello, per poi prendere a calci e pugni una macchina dei carabinieri. Infine ha proseguito il tragitto, sulla stessa provinciale, ed è stato bloccato da una pattuglia dell’Arma. L’episodio, che ha destato scalpore ed è stato immortalato in video da alcuni automobilisti dai passaggio, è successo nel primo pomeriggio di giovedì 5 maggio. Sul posto un’ambulanza e la polizia municipale. L’uomo è stato bloccato e condotto in ospedale.