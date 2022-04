Non si ferma al posto di blocco e investe un poliziotto: arrestato 29enne e disposta la sospensione della pena

Per non fermarsi al posto di blocco investe con l’auto un poliziotto ferendolo. Un inseguimento quasi da film, dove il conducente dell’auto in fuga, senza scrupoli, si è diretto a tutta velocità verso la volante della polizia con l’intento di ferire il poliziotto che gli stava facendo segno di fermarsi per i controlli. L’agente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Durante un normale posto di controllo, gli agenti del Commissariato Spinaceto hanno cercato di fermare un’auto che aveva appena svoltato in via del Ponte di Piscina Cupa da Via Pontina.