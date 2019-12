Napoli, fa pipì sull’auto della polizia e scrive su Facebook: «Chissà se parte»

Sarà stata una provocazione, o forse uno scherzo “social“, fatto sta che quella foto è un’offesa a chi indossa, ogni giorno, una divisa della polizia.

Lo scatto parla da sè e non ha bisogno di commenti: un ragazzo, esponente dei centri sociali, aderente al movimento NoTav, viene ripreso mentre finge di urinare nel serbatoio di un’auto della polizia (in realtà l’imboccatura per fare benzina è dall’altra parte.

La foto è stata scattata a Napoli e la macchina sembra essere parcheggiata in un’officina. «Chissà se parte», scrive a corredo della foto. Tra i commenti l’immancabile “Acab“, All cops are bastards.