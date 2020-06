Chiara De Blasio è stata fermata dalla polizia vicino Greenwich Village, dove avrebbe partecipato a un’adunata non autorizzata di manifestanti. Il New York Post ha spiegato che la giovane figlia del sindaco De Blasio si sarebbe rifiutata di lasciare spontaneamente la strada di Manhattan, che gli agenti avevano chiesto ai manifestanti di sgomberare rapidamente. Dopo essere stata chiamata in giudizio, Chiara De Blasio è stata rilasciata.