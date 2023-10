Morte di Taissir Sakka. Le Telecamere di Sorveglianza registrano l’Uscita dalla Caserma

L’inchiesta

Per la morte di Taissir Sakka è attualmente indagato un carabiniere con l’accusa di morte in conseguenza di un altro reato. Altri cinque sono sotto inchiesta per lesioni e minacce ai danni del fratello della vittima. Le telecamere di sorveglianza della zona mostrano soltanto i due che escono tranquillamente dal comando. Come è morto Taissir? Repubblica dice che c’è una testimone che dice di averlo visto correre all’alba. Come se fosse inseguito da qualcuno. Intanto c’è chi punta il parcheggio in cui è stato trovato il corpo. L’area di notte è videosorvegliata. Il 30enne potrebbe essere caduto scavalcando il cancello. Ma questo non spiegherebbe il volto tumefatto. Il pubblico ministero che indaga è Marco Nicolini. Le prime ispezioni sul corpo non hanno rivelato lesioni compatibili con un’aggressione.

I tagli alla testa

Il cadavere aveva anche tagli alla testa, secondo alcuni testimoni. Ma all’obitorio risultano soltanto escoriazioni ai gomiti. Compatibili con una caduta dal cancello. A trovare il cadavere un avventore del bar Tropicana e non il fratello. Secondo la versione dei fatti degli indagati i carabinieri hanno incrociato di nuovo i due fratelli dopo l’uscita dalla caserma 20 minuti dopo mezzanotte. Mentre secondo La Stampa la causa della morte di Taissir sarebbe naturale. O per abuso di sostanze. Ma per certificarlo serviranno i risultati dell’autopsia.