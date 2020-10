Minaccia di gettarsi dal tetto di casa, l’abbraccio del carabiniere e poi il salvataggio. La foto virale sul web

Un carabiniere che abbraccia una donna sul tetto spiovente di un’abitazione dopo che la stessa aveva minacciato di farla finita. Una foto virale che da diverse ore sta facendo il giro del web. A ringraziare i militari dell’Arma una 50enne, poi affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.

Al di la della foto, diventata virale sui social, il fatto di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre quando una donna è salita sul tetto spiovente di una palazzina di due piani a Mentana, Comune della provincia nord est della Capitale. Notata dai vicini sono state molteplici le chiamate al 112. Dall’altro capo del telefono un operatore che in attesa dell’intervento dei carabinieri della locale stazione ha dato indicazioni ai presenti per stabilire un dialogo con la donna e prendere tempo.

Sul posto sono quindi intervenuti i militari della Stazione di Mentana che, dopo aver rassicurato la 50enne, l’hanno raggiunta sul tetto di casa. Poi l’abbraccio con i carabinieri che sono riusciti a convincere la donna a desistere dai propri intenti. Affidata alle cure dell’ambulanza del 118 la 50enne è stata trasportata all’ospedale di Monterotondo per accertamenti.

“Contrastiamo il crimine, vigiliamo sulla sicurezza dei cittadini, ma soprattutto rispondiamo alla vostra richiesta di aiuto: siamo Carabinieri – il post rilanciato dagli uomini dell’Arma sui propri canali social – . Ieri (mercoledì 21 ottobre ndr) eravamo anche seduti su un tetto accanto a qualcuno in difficoltà per abbracciare il suo dolore, garantire la nostra presenza e donare la speranza in uno sguardo”.