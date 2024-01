Militare dell’Esercito 29enne muore mentre si allena in palestra. Aperta un’indagine

Una giornata di allenamento come tante si è trasformata in tragedia per Nicola Ciampa, 29 anni, un giovane militare e appassionato di bodybuilding e karate. Il tragico evento si è verificato in una palestra di Taurasi, un piccolo centro nella provincia di Avellino. Ciampa, che frequentava quasi quotidianamente la palestra, si è accasciato improvvisamente durante l’esercizio, e il suo cuore ha smesso di battere.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ciampa era un militare in forza alla Scuola Commissariato dell’Esercito Italiano, presso la caserma “Magrone” di Maddaloni, in provincia di Caserta.

La scomparsa improvvisa di Ciampa ha sollevato numerosi interrogativi. I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze e le cause esatte del decesso. Data la frequenza quasi quotidiana dell’attività fisica di Ciampa e la sua esperienza come body builder e karateka, si rende necessario un approfondimento medico. Pertanto, la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore potrebbe essere disposta un’autopsia.

La notizia della morte di Ciampa ha generato un’ondata di cordoglio, specialmente sui social network. Molti amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e incredulità, ricordando l’ultimo incontro con il giovane e le conversazioni che hanno avuto con lui. Un amico di Ciampa ha scritto sui social: “Amico mio, non posso e non voglio crederci! Non è possibile… sei passato a trovarmi proprio l’altro ieri, una bella chiacchierata! Non si fa così! Ti abbraccio più forte che posso, riposa in pace”.

