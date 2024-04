Milano, polizia accerchiata da 40 immigrati dopo lite tra nordafricani

Milano – Momenti di forte tensione ieri pomeriggio in piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto di Milano, quando un intervento di routine della polizia si è trasformato in una vera e propria rivolta da parte di un folto gruppo di immigrati.

Tutto è iniziato intorno alle 18.30, quando una volante del commissariato Mecenate è intervenuta per sedare una lite tra un 28enne marocchino e un 37enne egiziano, sorta in seguito al rifiuto di quest’ultimo di elargire elemosina. Giunti sul posto, gli agenti hanno cercato di identificare l’aggressore, ma il giovane nordafricano ha opposto resistenza.

In pochi istanti la situazione è degenerata: una quarantina di immigrati, per lo più irregolari residenti abusivamente negli alloggi popolari della zona, si sono radunati intorno alla volante, cercando di impedire l’operato della polizia. Una donna marocchina di 37 anni, in particolare, ha afferrato una bottiglia di vetro e colpito alla testa l’egiziano, già malmenato poco prima.

Immediata la richiesta di rinforzi da parte degli agenti, con l’arrivo di altre 5 volanti, oltre a Carabinieri e Polizia Locale. Nonostante il tentativo di mediazione, la 37enne ha opposto resistenza scagliandosi contro i poliziotti, venendo infine arrestata con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’egiziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove gli sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi.

La situazione di degrado e il clima di ostilità nei confronti delle forze dell’ordine nel quartiere Corvetto non rappresentano purtroppo un caso isolato. Episodi simili si registrano sempre più frequentemente nelle periferie milanesi, tra occupazioni abusive, microcriminalità e integralismo religioso. Le istituzioni sembrano inadeguate a fronteggiare quella che ha tutti i connotati di una vera e propria emergenza sociale.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI