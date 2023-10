Milano: 18enne picchia poliziotto. Mano fratturata e 25 giorni di prognosi

Un controllo di routine, di quelli che ogni poliziotto in servizio a Milano esegue a decine quotidianamente. Questa volta, però, finisce con un inseguimento a piedi lungo corso Buenos Aires, una scazzottata e un agente con una mano rotta. Il responsabile, un ragazzo marocchino di 18 anni, è stato fermato dopo tutto il trambusto.

L’episodio che porta le sirene di diverse volanti della polizia sul vialone commerciale avviene all’una di notte di martedì. A quell’ora gli agenti della volante notano un gruppetto di tre ragazzi e decidono di fermarli per chiedere i documenti. Il nervosismo sale, soprattutto per uno di loro: il 18enne.

Il ragazzo prima cerca di seminare i poliziotti a piedi ma viene inseguito e raggiunto. A quel punto prova a divincolarsi con la forza. Durante la colluttazione con gli agenti, un poliziotto si fa male e finisce in ospedale. Per lui 25 giorni di prognosi per una frattura alla mano.

Addosso al neo maggiorenne i poliziotti trovano solo un po’ di marijuana. L’arresto scatta per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

