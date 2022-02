Grave incidente stradale questa mattina lungo la ex Sp21 a Rivatte di Fiume Veneto. Un mezzo militare del Reggimento Fanteria Belluno, diretto a Udine, è finito nel fosso. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. I due militari occupanti sono rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati elitrasportati a Udine. (IL Gazzettino)