Mentre si alza l’allerta terrorismo, si abbassa la sicurezza delle persone scortate a Napoli

«In Campania le personalità scortate dai Carabinieri sono in serio pericolo. Presso il Nucleo Scorte di Napoli, nonostante gli ultimi allarmi lanciati, si persevera ad impiegare personale non specializzato per la protezione e la scorta di personalità di ogni livello. Malgrado ciò, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha anche accertato che spesso è stata impiegata un numero inferiore di unità, rispetto a quanto previsto dai dispositivi di Sicurezza».

A dichiararlo è la segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«In tal modo, l’Arma dei Carabinieri campana sottovaluta i rischi ed i pericoli cui sottopone, in maniera deliberata, i propri dipendenti, i Magistrati e le personalità cui è destinata la scorta e la tutela. Abbiamo già segnalato ai Ministeri competenti e agli uffici preposti le gravissime responsabilità cui il Nucleo Scorte di Napoli è andato incontro, atteso che i responsabili di tale Reparto non hanno mai dato ascolto ai suggerimenti del Segretario Nazionale N. S. C. Antonio Parrella, effettivo proprio presso quel reparto e a seguito delle sue legittime segnalazioni trasferito “ad horas” ad altro incarico. Rammentiamo che la responsabilità della sicurezza sui luoghi di lavoro è in capo al datore di lavoro, e ci chiediamo cosa stia facendo» conclude.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!