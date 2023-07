Meloni a Washington esita sul significato del tricolore italiano. Sindacato dei militari “È una vergogna!”

La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato al Campidoglio i vertici del Senato statunitense durante la sua visita istituzionale a Washington, prima del colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Presenti il leader della maggioranza Chuck Schumer, il leader della minoranza Mitch McConnell e altri legislatori. Durante un saluto con i giornalisti per le tradizionali fotografie di gruppo, Schumer ha chiesto alla presidente del Consiglio italiano se potesse illustrargli il significato dei tre colori della bandiera italiana, senza ricevere una risposta molto convinta.

Il commento del sindacato dei militari

Provo immensa tristezza e molta vergogna nell’essere rappresentato da chi non conosce cosa rappresentano i colori della nostra bandiera. La Meloni si dovrebbe vergognare. Chieda scusa agli italiani e a quanti per difendere il nostro vessillo tricolore hanno sacrificato la loro vita. Vergogna!

Lo dichiara Luca Marco Comellini, Segretario Generale del Sindacato dei Militari, commentando il video pubblicato da Il Sole 24 ore con la risposta data dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Chuck Schumer in merito al significato dei colori della nostra bandiera, nel corso dell’incontro con i rappresentanti del Senato degli Stati Uniti Chuck Schumer e Mitch McConnell.

VIDEO

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/italia-usa-meloni-washington-e-esitazione-significato-tricolore-italiano/AFel3zN

Chuck Schumer rivolgendosi alla Meloni le chiede “quindi chiedevo, il rosso, il bianco e il verde stanno a significare qualcosa nella bandiera ? nella bandiera italiana?” e il Presidente del Consiglio rispondere “Eeeeeh , yes yeah yeah . Yes is for something, many things many things” (Eeeee,h, si si si, si per qualcosa, molte cose molte cose)….

Il significato del tricolore italiano

Nel 1796 Napoleone Bonaparte invase l’Italia settentrionale e fu accolto come un liberatore da una parte degli abitanti. Gli italiani costituirono delle milizie per combattere al fianco delle truppe napoleoniche e, come simbolo di riconoscimento, si dotarono di coccarde e stendardi ispirati alla bandiera francese. In particolare, la Legione Lombarda usava una coccarda bianca, rossa e verde, scelta perché il bianco e il rosso, oltre a essere presenti nelle coccarde francesi, caratterizzavano lo stemma della città di Milano, mentre il verde era il colore della divisa della Guardia civica milanese sin dal 1782.

Sebbene i tre colori non avessero un significato specifico, a essi fu attribuito presto un valore simbolico: il verde rappresentava la speranza, il bianco la fede e il rosso l’amore.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!