Malore in caserma, morto il Vice Brigadiere dei carabinieri Maurizio Di Fonzo

Malore fatale in caserma: tragedia alla Tenenza Carabinieri di Rozzano

Si è spento improvvisamente il Vice Brigadiere Maurizio Di Fonzo, stroncato da un malore mentre si trovava al lavoro presso la Tenenza Carabinieri di Rozzano (Milano). Aveva soltanto 54 anni. Il dramma si è consumato in ufficio, davanti ai colleghi che, oltre a condividere il servizio quotidiano, rappresentavano per lui una vera e propria seconda famiglia.

Oltre trent’anni nell’Arma: una vita al servizio dello Stato

Maurizio Di Fonzo ha dedicato oltre trent’anni della sua vita all’Arma dei Carabinieri, distinguendosi per impegno, dedizione e senso del dovere. Non era solo un servitore dello Stato, ma un punto di riferimento umano e professionale per chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco.

Il dolore della famiglia: lascia la compagna e due bambini piccoli

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella vita della compagna Antoaneta e dei loro figli, Vito e Dario, di appena 9 e 7 anni. Una perdita devastante per la famiglia, colpita da un evento improvviso e imprevedibile.

Solidarietà e raccolta fondi per sostenere i figli

In seguito alla tragedia, gli amici e colleghi del Nuovo Sindacato Carabinieri hanno promosso una raccolta fondi per offrire un sostegno concreto alla famiglia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare Antoaneta nelle spese immediate e garantire un supporto economico per il futuro dei due bambini.

Un gesto concreto per onorare la memoria

Ogni contributo rappresenta un segno tangibile di vicinanza e riconoscenza verso un uomo che ha servito la comunità fino all’ultimo istante della sua vita. La mobilitazione solidale testimonia il legame profondo tra Maurizio e chi ha condiviso con lui il percorso umano e professionale.

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