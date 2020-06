Mattarella, da uomini e donne della Marina Militare un contributo fondamentale per il Paese.

Le unita’ della Marina militare sono fondamentali per la vita del nostro Paese. E’ quanto affermato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra, Giuseppe Cavo Dragone.

“Le unita’ della Marina militare, componente qualificata del Sistema interforze della Difesa nazionale, assieme ai mezzi della Guardia costiera, assicurano – scrive Mattarella – in coerenza con gli indirizzi di Parlamento e governo, la liberta’ di navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle nostre coste, fornendo un contributo fondamentale non solo all’ordinato svolgimento della vita del nostro Paese, ma anche alla garanzia di una condizione di pace e cooperazione dell’intera comunita’ internazionale.

Lo testimoniano le attivita’ del personale e dei mezzi impegnati nelle operazioni di contrasto alla pirateria, ai traffici illeciti, al terrorismo internazionale, che garantiscono presenza e sorveglianza nei mari vicini al nostro Paese e anche in quelli piu’ lontani, fondamentali per la tutela degli interessi comuni, nell’ambito delle missioni decise dalla comunita’ internazionale. L’umanita’ e la professionalita’ delle donne e degli uomini della Marina militare – continua il presidente – hanno caratterizzato anche l’importante contributo fornito in questi difficili mesi nella lotta contro la grave emergenza sanitaria”.