Massafra, sul balcone a un passo dal vuoto: miracoloso intervento Carabinieri e Vigili del Fuoco (video)

Ore di apprensione oggi pomeriggio a Massafra, dove una donna sulla cinquantina ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone della propria abitazione, sita al sesto piano di un condominio in zona Belvedere.

Secondo quanto ricostruito, la donna si è affacciata sul balcone intorno alle 14, urlando e minacciando di volersi suicidare. Immediato l’allarme dei vicini che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitati Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118, che per oltre tre ore hanno tentato di instaurare un dialogo con la donna nel tentativo di farla desistere. Mentre soccorritori e forze dell’ordine trattavano, dalla strada i presenti seguivano la vicenda con apprensione.

La situazione si è risolta quando un vigile del fuoco, calatosi dal terrazzo, è riuscito ad afferrare la donna mentre stava nuovamente per lanciarsi nel vuoto, dopo un primo tentativo non riuscito. Contemporaneamente un carabiniere è intervenuto bloccandola temporaneamente dall’altro lato del balcone.

In questo modo i soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza la donna, visibilmente in stato confusionale, portandola all’interno dell’abitazione. La cinquantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari e condotta in ospedale per accertamenti, scongiurando il pericolo di suicidio.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI