Marocchino in fuga su auto rubata e senza patente, si schianta contro un palo durante inseguimento

Castel San Pietro in provincia di Bologna, domenica mattina, è stata testimone di un evento che ha scosso la tranquillità della cittadina.

Un cittadino marocchino di 27 anni è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente all’alba di ieri, domenica 3 settembre, in seguito a una serie di eventi che hanno coinvolto le forze dell’ordine e una giovane italiana di 20 anni, ex compagna del giovane.

La segnalazione alle forze di polizia

L’incidente ha avuto inizio quando la giovane italiana ha avvistato il suo ex compagno all’interno di una Fiat Panda all’uscita dal suo luogo di lavoro a Castel San Pietro. Preoccupata che potesse essere oggetto di pedinamento, ha prontamente allertato i Carabinieri per segnalare la presenza del giovane marocchino.

L’inseguimento e l’incidente

I Carabinieri, giunti sul luogo, hanno iniziato a cercare l’auto segnalata dalla giovane. Una volta individuata, hanno intimato l’alt al conducente. Tuttavia, il 27enne non ha rispettato l’ordine e ha tentato la fuga, dando così inizio a un’inseguimento che si è protratto per circa 4 chilometri, fino a raggiungere Imola. Qui, la Fiat Panda si è scontrata violentemente contro un palo, mettendo fine all’inseguimento.

La scoperta delle irregolarità

Dopo l’incidente, i Carabinieri hanno effettuato una verifica sull’auto coinvolta e hanno scoperto che era stata rubata circa 6 mesi prima. Inoltre, hanno accertato che il conducente, il cittadino marocchino di 27 anni, era irregolare sul territorio italiano e non aveva mai conseguito la patente di guida.

Di conseguenza, oltre alla denuncia per ricettazione e guida senza patente, è stato avviato un procedimento di espulsione nei suoi confronti.

Nessuna evidenza di violenza nella relazione

Importante sottolineare che nel corso della relazione tra il giovane marocchino e la giovane italiana di 20 anni, non sono state riscontrate situazioni di atteggiamenti violenti o maltrattamenti da parte del 27enne.

