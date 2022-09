Marinai e guardiacoste, una risorsa culturale, economica e sociale per la comunità.

“Abbiamo sentito di ripetere nella città di Taranto la presentazione, svoltasi al Senato nello scorso mese di luglio, del nostro sindacato della Marina militare. Anche in questo contesto abbiamo voluto affermare che la svolta per i nuovi sindacati delle Forze armate e dell’ordine (di ordinamento militare) non sarà quella di essere contrapposti ai vertici, ma di agevolare la buona amministrazione, a favore dello Stato e delle diverse comunità. Siamo pertanto grati agli autorevoli relatori che hanno condiviso questi orientamenti, in un convegno che è stato molto partecipato, oltre ad essere stato un importante momento di riflessione sul ruolo dei nascenti sindacati e il loro rapporto con la cittadinanza locale e le Istituzioni. Siamo sicuri che anche gli altri sindacati della Marina Militare stanno partendo con buoni e costruttivi propositi, così come la cultura e la formazione marinaresca ci hanno educato a fare.”

Antonello Ciavarelli segretario generale Sindacato Marinai e Guardiacoste