Marina Militare: Insoddisfazione e Amarezza per la Mancanza di Fondi al personale. Da aprile a rischio anche i 3 euro all’ora durante la navigazione

In un momento di crescente tensione geopolitica e di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale, emerge una preoccupante questione riguardante le risorse finanziarie destinate al pagamento del personale militare. Questo comunicato evidenzia la situazione critica in cui versa il Compenso Forfettario di Impiego, utilizzato per remunerare coloro che prestano servizio sulle Unità Navali della Marina.

Il Comunicato del CoCeR Marina

Il Co.Ce.R Marina ha preso atto che le risorse attestate a bilancio per l’E.F. 2024 risultano insufficienti per finanziare il Compenso Forfettario di Impiego usato per pagare il personale militare impiegato sulle Unità Navali della Marina.

Salvaguardare compiutamente la specificità professionale e la funzione delicata ed imprescindibile di difesa del Paese, in un contesto geo-politico come quello attuale, dovrebbe far riflettere il Ministero della Difesa e l’intera compagine governativa sulla necessità di dover garantire senza ritardi il dovuto pagamento di quegli emolumenti spettanti alle donne ed agli uomini che quotidianamente e senza soluzione di continuità si sacrificano nelle innumerevoli attività operative svolte dalla Forza Armata per dare risposte alle esigenze di sicurezza interna ed esterna del Paese con le quali si garantisce lo sviluppo dell’economia italiana.

È finito il tempo della melina, il Governo e la maggioranza mostrino chiaramente qual è il proprio intendimento a tutela della dignità di tutto il personale che rappresentiamo che, peraltro, continua ad operare in una situazione di insoddisfazione, di completa amarezza e di accresciuta rabbia per l’ennesima beffa che si sta per consumare ai loro danni.

Per questo motivo riteniamo che questi servitori dello Stato meritino riconoscenza e gratitudine con fatti concreti da parte delle massime Istituzioni del nostro Paese, approvando una volta per tutte il più ampio riconoscimento del c.d. Contingentamento agli equipaggi della Marina Militare impegnati nelle Missioni Internazionali.

Il Commento di Antonello Ciavarelli

“La situazione in Marina, riguardo alle missioni internazionali, in particolare nelle zone a rischio di conflitti, sta diventando paradossale. Il personale della Marina, fortemente ridotto, naviga con indennità accessorie di gran lunga inferiori a quelle del personale logistico amministrativo che lavora al ministero. Si sta raggiungendo il paradosso, perché addirittura l’indennità forfettaria di circa 3 euro all’ora, per il lavoro oltre l’orario regolare durante la navigazione, è messa a rischio dal prossimo aprile. Rispetto alle altre Forze Armate, c’è una forte disparità. Non si tratta di dare un prezzo ai rischi in zona di guerra, ma di far sì che non venga deprezzata un’attività operativa delicata dal punto di vista internazionale e che venga data dignità al personale e ai suoi sacrifici.”

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI