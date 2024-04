Malore al termine del turno di pattuglia, poliziotto in condizioni disperate

Aveva appena terminato il turno di pattuglia, 19-24, ed era rientrato in ufficio con i colleghi, per la stesura degli atti. Una prassi. E’ stato colpito da un malore improvviso, un infarto, ed è crollato, perdendo i sensi. L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì all’interno degli uffici delle volanti della Questura di Treviso. Qui si vivono ore di angoscia per la sorte di un poliziotto di 49 anni, pordenonese, attualmente ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in terapia intensiva, nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni sono disperate, in bilico tra la vita e la morte. La prognosi è riservata.

Sono stati proprio gli altri colleghi agenti che avevano smontato come lui a trovarlo privo di sensi a terra: erano rientrati poco prima per provvedere alla stesura degli atti, come da prassi, prima di rincasare. Gli altri poliziotti presenti non hanno perso neppure un istante, avviando le pratiche di rianimazione e dando l’allarme al 118. Fin da subito è apparso evidente che il 49enne era stato colto da un malore improvviso, tesi confermata anche dagli infermieri del Suem che sono intervenuti d’urgenza in Questura, all’Appiani, per proseguire le pratiche di rianimazione. Il 49enne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano e qui i medici hanno deciso di sottoporre il poliziotto ad un intervento chirurgico urgente. Attualmente l’agente lotta per la vita ma purtroppo le speranze di ripresa sarebbero ridotte al lumicino.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI