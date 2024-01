Lutto nella Polizia di Stato di Taranto: è scomparso l’agente Giampiero Iurlaro

Si è spento prematuramente Giampiero Iurlaro, agente di polizia che prestava servizio presso il XV Reparto Mobile di Taranto. L’uomo era da tempo in cura per una grave malattia e purtroppo non ce l’ha fatta.

Originario di San Vito dei Normanni, Iurlaro era molto conosciuto e stimato dai suoi colleghi. Amava lo sport ed era molto attivo con le associazioni del suo paese.

In tanti in queste ore stanno ricordando Iurlaro con messaggi di cordoglio per la perdita di un amico. Il XV Reparto Mobile di Taranto e la città di San Vito dei Normanni piangono la sua prematura scomparsa.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI