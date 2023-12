Lutto nel Mondo Militare: Addio al Generale Guido Bellini, ultimo comandante generale dei carabinieri a provenire dall’Esercito

Il mondo dell’Arma dei carabinieri è in lutto per la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata Guido Bellini, originario di Monteroni, nel Salento. Il Generale Bellini, che ha guidato l’Arma dal 18 aprile 2002 al maggio 2004, ci ha lasciati all’età di 84 anni dopo una lunga e distinta carriera militare.

Nato il 5 maggio 1939 a Monteroni di Lecce, Bellini aveva scelto giovanissimo la via della carriera militare. Il suo percorso iniziò nel 1958 all’Accademia militare di Modena, dove divenne sottotenente del Genio Pionieri. Si distinse presto per le sue qualità, frequentando la Scuola di Applicazione D’Arma di Torino e laureandosi in Scienze Strategiche all’Università di Torino, classificandosi primo nel suo corso.

Il Generale Bellini ha prestato servizio in diverse unità operative del Genio, venendo promosso colonnello nel 1983 e assegnato alla Scuola Militare del Genio. Ha poi ricoperto ruoli di rilievo nello Stato Maggiore dell’Esercito, tra cui Capo ufficio ricerche e studi e ispettore dell’Arma del Genio. La sua carriera lo ha portato a essere nominato sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e, infine, comandante generale dell’Arma dei carabinieri, carica che ha mantenuto fino al 2004.

Dopo il suo ritiro dal servizio attivo, Bellini è stato presidente della Selex Communications, parte del Gruppo Finmeccanica. La sua vita e la sua carriera sono state segnate da diversi riconoscimenti e onorificenze, che testimoniano il suo impegno e la sua dedizione al servizio del Paese.

I funerali si svolgeranno sabato 2 dicembre, con la città di Squinzano, dove il Generale aveva scelto di ritirarsi, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino. Il Sindaco Mario Pede e la comunità di Squinzano rendono omaggio a questo illustre figlio della loro terra, riconoscendo il suo importante contributo alla nazione e all’Arma dei carabinieri. Il Generale Bellini lascia un’eredità di servizio e dedizione che continuerà a ispirare le future generazioni di militari italiani.

