L’Ucraina chiederà assistenza al Giappone per la tecnologia anti-droni

Sybiha, incaricato della supervisione della diplomazia, della sicurezza nazionale e delle relazioni con il Giappone, ha accompagnato il presidente Volodymyr Zelensky a Hiroshima lo scorso maggio, in occasione del vertice del G7. Giappone e Ucraina stanno pianificando l’avvio di colloqui per un accordo bilaterale di sicurezza, che è stato oggetto di discussioni anche sabato scorso, in occasione della visita a sorpresa del ministro degli Esteri Yoshimasa Hayashi a Kiev.

“Abbiamo e dobbiamo avere piani molto ambiziosi” per il testo dell’accordo, ha dichiarato Sybiha, aggiungendo che Kiev si aspetta “un vero documento di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Quanto alla ricostruzione post-bellica, il funzionario ha dichiarato che per Kiev è importante “che venga localizzata in Ucraina la produzione di grandi aziende giapponesi, le vostre fabbriche con standard elevati e con le vostre tecnologie”.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI